Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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07.08.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagabend mit Kurseinbussen
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 86,95 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 86,95 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Wells Fargo-Aktie bis auf 86,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,46 USD. Zuletzt wechselten 467'705 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Am 06.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,42 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2026 Kursverluste bis auf 72,78 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,30 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 13.10.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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