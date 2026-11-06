Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 84,08 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'402 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,31 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 83,32 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 455'562 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,43 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,90 USD aus. Wells Fargo liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Wells Fargo-Bilanz für Q4 2026 wird am 14.01.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,33 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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