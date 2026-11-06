Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo stabilisiert sich am Nachmittag

Die Wells Fargo-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 84,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,77 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 83,31 USD. Bei 83,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 235'077 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 13,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 16,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 34.14 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 14.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,33 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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