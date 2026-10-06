Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verteidigt Stellung am Abend

Im New York-Handel kam die Wells Fargo-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 81,43 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 81,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 81,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 630'170 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,04 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 11,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,91 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 13.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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