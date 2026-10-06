Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’589 0.6%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’161 0.5%  Bitcoin 71’247 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 100.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,93 USD.

Wells Fargo
67.89 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Bei 81,97 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 239'774 Stück.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). 19,31 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,17 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal


Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wells Fargo & Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Nike-Aktie: Comeback-Chance oder teure Turnaround-Wette?
16:13 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Comet Holding AG
11:20 Micron Technology: Strukturelle Veränderungen im Memory-Markt durch AI
10:24 SMI startet freundlich in die neue Woche
10:01 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Nestlé, Novartis, Roche
09:12 Marktüberblick: Rheinmetall gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – 200-Tage-Linie getestet
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’365.52 19.03 SCBOJU
Short 14’628.72 13.98 S1B74U
Short 15’174.17 8.93 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.58 SPBS5U
Long 12’936.80 13.98 SRDBIU
Long 12’358.20 8.84 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.