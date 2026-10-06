Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo legt am Nachmittag zu

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 81,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Bei 81,97 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 81,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 239'774 Stück.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). 19,31 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,78 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,17 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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