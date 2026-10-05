Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Montagabend freundlich

Um 20:26 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 81,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. In der Spitze legte die Wells Fargo-Aktie bis auf 82,20 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,10 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 851'449 Aktien.

Bei einem Wert von 97,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 19,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Kursverlust von 10,93 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Wells Fargo mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,15 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 7,30 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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