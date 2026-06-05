Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Freitagabend freundlich

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'426 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'325'701 Wells Fargo-Aktien.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 16,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 71,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 12,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 USD aus. Wells Fargo veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,39 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 31.43 Mrd. USD gegenüber 29.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.07.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 13.07.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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