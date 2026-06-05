Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 0.4%  SPI 18’926 0.2%  Dow 50’883 -1.3%  DAX 24’759 -0.8%  Euro 0.9176 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’320 -3.5%  Bitcoin 47’267 -6.2%  Dollar 0.7965 0.9%  Öl 93.1 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Anleihen-ETFs verstehen: Warum die Duration ein wichtiges Kennzeichen ist
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingefahren hätte
So viel Verlust hätte ein Chainlink-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.06.2026 20:27:13

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Freitagabend freundlich

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo zeigt sich am Freitagabend freundlich

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 82,04 USD.

Wells Fargo
65.35 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'426 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'325'701 Wells Fargo-Aktien.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 16,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 71,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 12,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,89 USD aus. Wells Fargo veröffentlichte am 14.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,39 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 31.43 Mrd. USD gegenüber 29.98 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.07.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 13.07.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,00 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Wells Fargo Aktionären eine Freude

Aktien uneins: JPMorgan macht mehr Gewinn als gedacht - Auch Wells Fargo und Citi mit grünen Zahlen

Goldpreis im Fokus: Wells Fargo bleibt sehr optimistisch für Entwicklung bis 2026


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?