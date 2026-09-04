Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend mit Kursplus

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 89,87 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Bei 89,90 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 89,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 425'459 Stück.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 8,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.07.2026. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 13.10.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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