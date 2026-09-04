Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Wells Fargo-Aktie kam im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 89,22 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,87 USD aus. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,02 USD aus. Bei 89,02 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 159'869 Wells Fargo-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,56 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 22,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Wells Fargo gewährte am 14.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Wells Fargo dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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