Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend in Rot

Um 20:26 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 88,93 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'754 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Wells Fargo-Aktie bis auf 88,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 89,80 USD. Bisher wurden heute 651'128 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Am 06.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Am 14.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33.12 Mrd. USD im Vergleich zu 30.62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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