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03.09.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Donnerstagnachmittag

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 89,53 USD.

Wells Fargo
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Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 89,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Bei 90,34 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,80 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 257'587 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2026 bei 97,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,18 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 18,71 Prozent sinken.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Wells Fargo-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 33.12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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