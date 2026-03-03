Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Abend fester

Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 83,15 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'824 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,65 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'291'904 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 17,56 Prozent zulegen. Bei 58,42 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 29,74 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,90 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,70 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.01.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Wells Fargo im vergangenen Quartal 32.24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wells Fargo 30.82 Mrd. USD umsetzen können.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.04.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 09.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 7,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

