Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 91,93 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'880 Punkten liegt. Bei 91,92 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 93,03 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'551'129 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 58,42 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,45 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 14.01.2026. In Sachen EPS wurden 1,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,43 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.04.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.04.2027.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

