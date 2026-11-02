Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Abend fester

Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,3 Prozent auf 85,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bei 85,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,31 USD. Bisher wurden via New York 562'289 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 12,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Kursverlust von 14,66 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,90 USD ausgeschüttet werden. Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,66 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 14.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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