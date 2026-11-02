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02.11.2026 16:29:00
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Montagnachmittag gefragt
Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 84,80 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Wells Fargo zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 84,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'660 Punkten steht. Bei 85,03 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,31 USD. Bisher wurden via New York 268'429 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 15,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 14,17 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 13.10.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,84 Prozent auf 34.14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31.66 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 14.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.01.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 7,33 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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