Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo behauptet sich am Freitagabend

Die Wells Fargo-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 80,33 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Bei 80,72 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,82 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,09 USD. Zuletzt wurden via New York 523'029 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 97,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,91 USD. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 33.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,30 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal