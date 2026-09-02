Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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02.09.2026 20:27:13
Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo steigt am Mittwochabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 89,27 USD.
Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'670 Punkten notiert. Bei 90,08 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,77 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'490'704 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 9,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.05.2026 auf bis zu 72,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD gegenüber 1,60 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wells Fargo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 13.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2026 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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