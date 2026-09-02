Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo reagiert am Nachmittag positiv

Die Wells Fargo-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 88,94 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Bei 88,97 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 613'559 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,78 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 18,17 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Wells Fargo am 14.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 33.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 30.62 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.10.2027 dürfte Wells Fargo die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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