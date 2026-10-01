Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo verliert am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 79,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 78,00 USD. Bei 79,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 988'744 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 97,75 USD erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 22,94 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,78 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2025 mit 1,70 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach 1,60 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,15 Prozent auf 33.12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 13.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 7,30 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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