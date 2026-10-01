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01.10.2026 16:29:00

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 78,27 USD ab.

Wells Fargo
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Die Wells Fargo-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 78,27 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'636 Punkten realisiert. Bei 78,00 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,55 USD. Bisher wurden heute 347'544 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 24,89 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.05.2026 (72,78 USD). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 7,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,91 USD belaufen. Wells Fargo veröffentlichte am 14.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Wells Fargo am 13.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 13.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,30 USD je Wells Fargo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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