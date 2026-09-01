Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von Wells Fargo konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 87,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'655 Punkten steht. Die Wells Fargo-Aktie legte bis auf 87,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 683'334 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 97,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2026 bei 72,78 USD. Mit einem Kursverlust von 16,68 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,70 USD aus. Am 14.07.2026 lud Wells Fargo zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 30.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 13.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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