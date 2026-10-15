Wells Fargo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 560.94 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 441.07 ARS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 49’885.86 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42’054.36 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch