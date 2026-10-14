Wells Fargo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wells Fargo äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.66 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33.26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 31.66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch