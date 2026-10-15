Wells Fargo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wells Fargo veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170.87 Milliarden BRL – das entspricht einem Minus von 0.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.48 Milliarden BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch