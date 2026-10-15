Wells Fargo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wells Fargo hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.62 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.29 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46.56 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 43.59 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch