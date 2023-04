Wells Fargo-Aktie kaum verändert: Gewinn von Wells Fargo wird von höheren Zinsen angetrieben

Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 5 Milliarden US-Dollar (4,5 Mrd Euro) und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Freitag in San Francisco mitteilte. Die stark gestiegenen Zinsen trieben den Zinsüberschuss um 45 Prozent auf 13,3 Milliarden Dollar nach oben und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. In anderen Bereichen nahm die Bank jedoch weniger ein, sodass die gesamten Erträge lediglich um 17 Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar stiegen. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Papiere von Wells Fargo verloren im NASDAQ-Handel schlussendlich minimale 0,05 Prozent auf 39,64 US-Dollar.

Dank der gestiegenen Einnahmen machte Wells Fargo auch höhere Rückstellungen für drohende Kreditausfälle wett. Die Bank steckte im ersten Quartal gut 1,2 Milliarden Dollar in die Risikovorsorge, nachdem sie ein Jahr zuvor solche Rückstellungen im Umfang von knapp 800 Millionen Dollar aufgelöst hatte. Das Management erklärte die Aufstockung teilweise mit der Lage von Krediten für gewerbliche Immobilien wie Bürogebäude, aber auch drohenden Ausfällen bei Kreditkartenkunden und Autofinanzierungen. Wells Fargo gehört am Freitag zusammen mit JPMorgan und Citigroup zu den ersten US-Banken, die ihre Zahlen zum ersten Quartal vorlegen.

/stw/knd/jha/

SAN FRANCISCO (awp international)