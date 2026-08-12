WELLNET verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WELLNET hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13.01 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.55 Prozent zurück. Hier wurden 2.44 Milliarden JPY gegenüber 2.61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 57.27 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 57.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7.87 Prozent auf 10.92 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 10.06 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch