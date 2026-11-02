WELLNET: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WELLNET hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.85 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WELLNET 13.58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WELLNET in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.37 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch