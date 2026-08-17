|
17.08.2026 06:37:00
Wellness Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wellness Communications hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wellness Communications ein EPS von 6.54 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.24 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich mit Stabilisierungstendenzen -- DAX dürfte höher in die Woche einsteigen -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Gewinne ab. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.