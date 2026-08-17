Wellness Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wellness Communications hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wellness Communications ein EPS von 6.54 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch