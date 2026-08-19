|
19.08.2026 06:37:00
Wellgistics Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Wellgistics Health hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.500 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Wellgistics Health 1.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 77.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.8 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.