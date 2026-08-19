Wellgistics Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wellgistics Health hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.500 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wellgistics Health 1.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 77.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch