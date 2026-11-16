Wellgistics Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wellgistics Health hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2.72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wellgistics Health noch ein Gewinn pro Aktie von -23.000 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch