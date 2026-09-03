Wellfield Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wellfield Technologies hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45.45 Prozent auf 0.4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0.7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch