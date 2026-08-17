Wellesley stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wellesley präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.75 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.04 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Wellesley im vergangenen Quartal 373.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wellesley 317.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch