Wellesley hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wellesley -3.810 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Wellesley mit einem Umsatz von insgesamt 288.9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 52.88 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch