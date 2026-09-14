Wellco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wellco liess sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wellco die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.39 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -12.580 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wellco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.07 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch