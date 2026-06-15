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15.06.2026 06:37:00
Wellco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wellco hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 41.96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.270 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.43 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wellco einen Umsatz von 2.28 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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