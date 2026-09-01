KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
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01.09.2026 12:56:00
Wella: Kosmetikkonzern strebt Börsengang in den USA an, KKR sucht Exit
KKR sucht den Exit und will Wella an die New Yorker Börse bringen. Der Kosmetikkonzern mit deutschen Wurzeln hat zuletzt seinen Umsatz gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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