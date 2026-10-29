WELL LEAD MEDICAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WELL LEAD MEDICAL lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.240 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.84 Prozent auf 448.8 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 440.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch