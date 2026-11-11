WELL Health Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

WELL Health Technologies hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.50 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei WELL Health Technologies ein EPS von 0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.74 Prozent auf 407.4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 364.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch