Weleda Aktie 496018 / CH0004960180
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14.09.2026 12:35:00
Weleda: Tina Müller will Natur-Kosmetik-Firma zum Massenprodukt machen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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