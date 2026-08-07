Welcast Steels stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Welcast Steels lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -11.27 INR. Ein Jahr zuvor waren -4.610 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 227.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch