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13.04.2026 18:39:36
Weitere Signa-Gesellschaft meldet Insolvenz an
Wien (awp/sda/apa) - Mit der Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG hat ein weiteres Unternehmen der Signa-Gruppe Konkurs angemeldet. Bei der Gesellschaft handelt es sich um die Eigentümerin der nach Plänen von Otto Wagner errichteten Immobilie "Postsparkasse" am Georg-Coch-Platz 2 im ersten Wiener Bezirk.
Laut dem Gläubigerverband KSV 1870 ist davon auszugehen, dass das Handelsgericht Wien das Konkursverfahren zeitnah eröffnen wird, wie es am Montag hiess. Die Gesamtverbindlichkeiten werden mit rund 253 Millionen Euro beziffert.
Bei der Projektgesellschaft handelt es sich um eine mittelbare Tochtergesellschaft der Signa Prime Selection AG bzw. der Signa Prime Capital Invest GmbH, die ebenfalls in Konkurs sind. Aber auch über das Vermögen der Georg-Coch-Platz Beteiligungs GmbH als unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist ein Konkursverfahren anhängig.
In den letzten Monaten bemühte man sich gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern der drei Gesellschaften, die Immobilie ohne Insolvenzverfahren zu verwerten. "Da die aussergerichtliche Verwertung bislang nicht finalisiert werden konnte, musste die Schuldnerin nunmehr den Insolvenzweg beschreiten und erfolgt die Verwertung nunmehr im Rahmen des noch zu eröffnenden Insolvenzverfahrens", merkte Jürgen Gebauer vom KSV 1870 an.
mk/
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