KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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06.10.2026 22:58:23
Weiter hohe KI-Nachfrage: Entspannung am Rohölmarkt treibt Wall Street auf Bestmarken
Die G7-Staaten greifen in den Ölmarkt ein und beruhigen damit die Nerven der Investoren. Prompt klettern S&P 500 und Nasdaq auf Höchststände. Das wachsende US-Handelsdefizit könnte den Inflationsdruck jedoch neu anheizen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!