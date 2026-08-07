Weis Markets veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Weis Markets veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.01 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.64 Prozent auf 1.28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch