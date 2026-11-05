Weis Markets präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Weis Markets äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Weis Markets 1.28 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch