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02.11.2026 12:05:53

Weinfestival Basel 2026 erweitert sein Erlebnisangebot und setzt neue Akzente

MCH
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MCH Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Weinfestival Basel 2026 erweitert sein Erlebnisangebot und setzt neue Akzente

02.11.2026 / 12:05 CET/CEST

Medienmitteilung

Basel, 2. November 2026

Das Weinfestival Basel 2026 zieht nach neun Festivaltagen eine positive Bilanz. 145 Ausstellende und Partner präsentierten vom 24. Oktober bis 1. November rund 3’000 Weine aus der Schweiz und aller Welt. Neue Formate rund um alkoholfreie Weine, die Rebsorte Müller-Thurgau und Weinkultur, der Ausbau des Grand Openings in der Stadt sowie die Premiere des International Wine Award – Weinfestival Basel prägten die diesjährige Ausgabe. Rund 13’000 Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber besuchten das Festival in der Halle 2 der Messe Basel.

Die diesjährige Ausgabe unterstrich die Bedeutung des Weinfestival Basel als wichtigen Treffpunkt für Weininteressierte, Produzentinnen und Produzenten, Fachhändler sowie Gastronomie. Das Publikum nutzte die Gelegenheit, Weine zu degustieren, neue Regionen und Stilistiken kennenzulernen sowie direkt mit den Menschen hinter den Weinen ins Gespräch zu kommen.

Neue Formate erweitern das Weinerlebnis

Neben der Vielfalt an Weinen setzte das Festival 2026 verstärkt auf Formate, die Wissen, Genuss und neue Perspektiven miteinander verbinden.

Neu waren 2026 der Weinlehrpfad sowie die Filmvorführung über Müller-Thurgau, die Bar Les Découvertes mit alkoholfreien Weinen sowie das Weinkino by SWISS WINE VALAIS. Sie ergänzten das Degustationsangebot und luden dazu ein, Weinwissen, Genuss und neue Perspektiven zu verbinden.

Auch etablierte Angebote aus den Vorjahren waren wieder Teil des Programms: die WINEArt von Kunst Werk Basel, die Bar Les Raritées mit edlen Weinen sowie ein breites Angebot an Masterclasses. Damit bot das Festival sowohl Einsteigerinnen und Einsteigern als auch erfahrenen Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern neue Entdeckungen.

Grand Opening bringt das Festival stärker in die Stadt

Bereits vor der Eröffnung setzte das Festival ein Zeichen in der Stadt Basel: Am 22. Oktober 2026 fand das Grand Opening erstmals mit drei Wine & Dines statt. Nach zwei Veranstaltungen im Vorjahr luden diesmal die Restaurants Du Pont, Nova im Teufelhof und La Vita zu kulinarischen Abenden mit ausgewählten Weinen ein. Damit wurde das Weinfestival bereits vor dem Start in der Messehalle in der Stadt Basel erlebbar.

Erfolgreiche Premiere des International Wine Award – Weinfestival Basel

Ein Höhepunkt der Ausgabe 2026 war die Lancierung des International Wine Award – Weinfestival Basel. Die neue Prämierung entstand gemeinsam mit dem Messepartner VINUM und folgt auf die bisherige Auszeichnung von La Sélection. Mit 15 Prozent mehr Einreichungen als im Vorjahr gelang dem Award ein erfolgreicher Start. Für die Besuchenden bot er Orientierung in der grossen Weinvielfalt der Messe. Die Auszeichnungen «Best of Show» in den Kategorien Rot- und Weisswein gingen beide nach Südafrika: Painted Wolf The Pack Guillermo Pinotage 2021 (rot) sowie Kaapzicht Chenin Blanc „The 1947“ 2025 (weiss).

«Wir freuen uns sehr, dass das Publikumsinteresse an unserem Festival trotz des rückläufigen Weinmarkts so gross ist. Der Weinmarkt verändert sich, und genau diese Entwicklung wollen wir auch am Festival aufgreifen. Wir hatten uns in diesem Jahr dem alkoholfreien Wein gewidmet und viele Diskussionen dazu angestossen. Mit neuen Erlebnisformaten, dem Grand Opening in der Stadt und dem International Wine Award haben wir das Festival gezielt weiterentwickelt und neue Zugänge zur Welt des Weins geschaffen», sagt René Zürcher, Chef de Produit des Weinfestival Basel.

Ausblick 2027

Das nächste Weinfestival Basel findet während der Herbstmesse 2027 in der Halle 2 der Messe Basel statt.

Weitere Informationen: www.weinfestival-basel.ch

 

Über die MCH Group
Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

Media Contact 
MCH Group AG 
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Lucia Uebersax | +41 58 206 22 43 | lucia.uebersax@mch-group.com


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Unternehmen: MCH Group AG
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4058 Basel
Schweiz
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