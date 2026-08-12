Weihai Baihe Biology Technological A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Weihai Baihe Biology Technological A veröffentlichte am 09.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.54 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.570 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 251.6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 211.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch