Weibo: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Weibo hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 454.6 Millionen USD – ein Plus von 1.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Weibo 446.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch