Weibo präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Weibo ein EPS von 0.820 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.13 Prozent auf 411.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 442.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch