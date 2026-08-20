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20.08.2026 06:37:00
Weibo A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Weibo A hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Weibo A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.94 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.66 HKD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 3.56 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.47 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2.82 HKD sowie einem Umsatz von 3.48 Milliarden HKD in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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